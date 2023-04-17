Подаренная Владлену Татарскому статуэтка предположительно была начинена гексогеном

Статуэтка, подаренная военному корреспонденту Максиму Фомину (Владлену Татарскому) в Петербурге, была начинена гексогеном. Следы взрывчатого вещества найдены на вещах погибшего в результате теракта публициста, рассказал источник ФАН.
Специалисты провели экспертизу одежды военкора, которая была на нем в момент взрыва. Оказалось, что на вещах действительно присутствовал гексоген, однако 100% уверенности, что использовалось только это взрывчатое вещество, по-прежнему нет.
«Сам механизм исследуют и заключения пока не дали», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.
Напомним, что статуэтку Татарскому принесла Дарья Трепова. Теперь девушка обвиняется в совершении теракта в Северной столице, из-за которого погиб военкор и пострадали 40 человек. Ей грозит тюремное заключение сроком в 35 лет. Убийство Татарского совместно Треповой готовил украинский гражданин Юрий Денисов, ранее сообщили в ФСБ России.