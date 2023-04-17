В Госдуме предложили отменить авторские права на военные песни

Военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Об этом депутат сообщила в эфире радио «Говорит Москва».
Драпеко выразила согласие с мнением журналиста Антона Красовского. Ранее он пожаловался, что родственники авторов отказали ему в использовании песен времен Великой Отечественной войны.
«Я согласна с Антоном Красовским. Эти песни стали народными. И те, которые стали народными, я считаю должны выйти из-под охраны. Особенно если это песни старше 70 лет», — заявила Драпеко.
Ранее художник Никас Сафронов потребовал от маркетплейса Wildberries 10 миллиардов рублей за нарушение авторского права.