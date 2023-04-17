Бангладеш и Россия договорились об оплате в юанях за строительство АЭС «Руппур»

Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на постройку АЭС «Руппур». Об этом сообщило издание Business Standard. Россия использует новую альтернативу платежной системы SWIFT.
Новое соглашение предусматривает, что Бангладеш будет использовать любые банки Китая для оплаты строительства ядерного объекта. В свою очередь компании из России будут использовать китайскую систему платежей CIPS.
«Российские бенефициары будут получать платежи с использованием китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), являющейся альтернативой SWIFT для платежей в юанях», — пишет издание.
Отмечае6ться, что Россия предоставляет Бангладешу кредит на строительство АЭС «Руппур». Сумма постройки составила 12,65 миллиарда, 90% из которых покроит российский займ со сроком возврата в течение 28 лет.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал отказаться от доллара в международной торговле. Он указал, что для этого можно использовать национальные валюты.