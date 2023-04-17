Военкор Александр Коц рассказал об использовании десантниками квадроциклов в боях с ВСУ

Боец заявил, что такого рода атаки производятся быстро и маневренно. Десантники после отстрела могут отъехать на 300 метров к месту, где лежат боеприпасы. Коммерс указал, что вооруженные ПТУР российские военные на квадроциклах способны поражать как тяжелую технику, так и укрепленные позиции противника.