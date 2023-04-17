Военкор Александр Коц рассказал об использовании десантниками квадроциклов в боях с ВСУ

Российские десантники на квадроциклах подбивают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет. Об этом сообщил в интервью военкору Александру Коцу российский военнослужащий с позывным Коммерс.
Подобные подразделения работают под Соледаром, на северном фланге Артемовска (Бахмут). Десантник рассказал, что квадроциклы позволяют военным перевозить по три-четыре пехотинца.
Коммерс отметил, что сначала выявляется позиция противника. Затем группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливается, поражает технику ВСУ и отъезжает.
«Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд», — сообщил он.
Боец заявил, что такого рода атаки производятся быстро и маневренно. Десантники после отстрела могут отъехать на 300 метров к месту, где лежат боеприпасы. Коммерс указал, что вооруженные ПТУР российские военные на квадроциклах способны поражать как тяжелую технику, так и укрепленные позиции противника.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев ранее рассказал о передаче новой техники бойцам в зоне СВО. Речь шла и о нескольких квадроциклах.