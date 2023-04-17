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Пресс-секретарь Кремля Песков: ВС России не нарушают международное право при проведении учений

Политика
Пресс-секретарь Кремля Песков: ВС России не нарушают международное право при проведении учений

Вооруженные силы России строго соблюдают положения международного права, когда проводят военные учения. Такое заявление сделал официальный представитель президента страны Дмитрий Песков.

В понедельник, 17 апреля, пресс-секретарь Кремля провел брифинг с журналистами. Корреспонденты попросили его прокомментировать негативную реакцию Японии на маневры вблизи Курильских островов.

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — указал Песков.

На прошлой неделе состоялась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России. Таким образом Москва могла послать Токио недвусмысленный сигнал и предостеречь от дальнейше агрессии, считают обозреватели китайского издания Sohu.
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