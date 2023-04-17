Пресс-секретарь Кремля Песков: ВС России не нарушают международное право при проведении учений

Вооруженные силы России строго соблюдают положения международного права, когда проводят военные учения. Такое заявление сделал официальный представитель президента страны Дмитрий Песков.
В понедельник, 17 апреля, пресс-секретарь Кремля провел брифинг с журналистами. Корреспонденты попросили его прокомментировать негативную реакцию Японии на маневры вблизи Курильских островов.
«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — указал Песков.
На прошлой неделе состоялась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России. Таким образом Москва могла послать Токио недвусмысленный сигнал и предостеречь от дальнейше агрессии, считают обозреватели китайского издания Sohu.