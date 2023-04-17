Ямальцы стали золотыми медалистами на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Арктическая сборная отвоевала для своей копилки 34 золотых медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Об этом сообщает «Север-пресс».
Турнир проходил среди юношей 16 лет в 12 весовых категориях. Площадкой проведения мероприятия стала спортивная школа «Арктика». На ринге сошлись 137 спортсменов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надымского района, а также Сургута, Лянтора и Челябинска. Борцы Ямала завоевали по девять золотых и серебряных медалей, а также 16 бронзовых.
Ранее стало известно, что ямальский турнир «ЯмалКайт-2023» объединит кайтеров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.