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Ямальцы стали золотыми медалистами на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Спорт
Ямальцы стали золотыми медалистами на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Арктическая сборная отвоевала для своей копилки 34 золотых медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Об этом сообщает «Север-пресс».

Турнир проходил среди юношей 16 лет в 12 весовых категориях. Площадкой проведения мероприятия стала спортивная школа «Арктика». На ринге сошлись 137 спортсменов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надымского района, а также Сургута, Лянтора и Челябинска. Борцы Ямала завоевали по девять золотых и серебряных медалей, а также 16 бронзовых.

Ранее стало известно, что ямальский турнир «ЯмалКайт-2023» объединит кайтеров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
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