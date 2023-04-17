Венгерские фермеры потеряли около трети доходов из-за украинского зерна

Венгерские производители сельхозпродукции потеряли от 23 до 37% доходов из-за ввезенных с Украины 2,5 миллиона тон зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в интервью изданию Magyar Nemzet.
Согласно статистике, до прошлого года импорт украинского зерна в Венгрию составлял от 40 до 60 тысяч тонн зерна. За 2022 год прямой ввоз составил 1,8 миллиона тонн, непрямой — 0,7 миллиона тонн.
«По данным нашей информационной системы цен, цена производителя в Венгрии пищевой пшеницы без НДС и транспортных расходов была на 27% ниже, фуражной пшеницы на 37% и фуражной кукурузы на 23% ниже, чем год назад», — сказал Надь.
Глава минсельхоза добавил, что Киевские власти также стали использовать беспошлинный режим с Венгрией. Таким образом, помимо зерна, Украина начала ввозить мед, мясо птицы и яйца, вытесняя продукцию отечественных аграриев.
Ранее Венгрия ужесточила контроль за транзитом зерна из Украины. Это было сделано для того, чтобы украинская продукция не оседала на европейских рынках.