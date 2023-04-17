Киностудия имени Горького снимет фильмы о жизни Маяковского и Чуковского

Полнометражные фильмы о жизни поэта Владимира Маяковского и писателя Корнея Чуковского создадут на Киностудии имени Горького. Гендиректор студии Юлиана Слащева сообщила, что в этом году будет отмечаться 130-летний юбилей со дня рождения Маяковского.
«О них (Маяковском и Чуковском. — Прим. ред.) написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны», — отметила она.
Директор студии рассказала, что фильм о Маяковском будет посвящен истории съемок немого фильма «Закованная фильмой», где поэт сыграл вместе с Лилей Брик. Фильм о Чуковском планируется назвать «Корней и Крокодил», который расскажет об истории создания одной из самых известных поэм писателя.
Ранее певица Полина Гагарина сообщила, что продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст предлагал ей главную роль в картине.