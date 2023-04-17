Киностудия имени Горького снимет фильмы о жизни Маяковского и Чуковского

Директор студии рассказала, что фильм о Маяковском будет посвящен истории съемок немого фильма «Закованная фильмой», где поэт сыграл вместе с Лилей Брик. Фильм о Чуковском планируется назвать «Корней и Крокодил», который расскажет об истории создания одной из самых известных поэм писателя.