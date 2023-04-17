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Диетолог Светлана Павличенко предупредила о вреде «полезных» сахарозаменителей

Общество
Диетолог Светлана Павличенко предупредила о вреде «полезных» сахарозаменителей

Замена сахара на так называемые полезные аналоги может быть опасна для здоровья. Об этом сообщила диетолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

По словам эксперта, в столовом сахаре содержится одна молекула глюкозы и одна молекула фруктозы, пишет издание «Питерские заметки». Сахар, который добавляют в процессе приготовления продуктов, называется добавленным сахаром, и он весьма вреден для здоровья, заметила диетолог.

Прочие натуральные сладкие продукты, такие как мед и бурый сахар, кленовый и кукурузный сиропы, которые нередко выдают за полезные заменители сахара, также в своем составе содержат глюкозу и фруктозу и способны принести вред организму, подчеркнула специалист.
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