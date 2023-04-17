Диетолог Светлана Павличенко предупредила о вреде «полезных» сахарозаменителей

Прочие натуральные сладкие продукты, такие как мед и бурый сахар, кленовый и кукурузный сиропы, которые нередко выдают за полезные заменители сахара, также в своем составе содержат глюкозу и фруктозу и способны принести вред организму, подчеркнула специалист.