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Тренер ФК «Химки» Талалаев поздравил с Пасхой Карпина в ответ на совет «не открывать рот»

Спорт
Тренер ФК «Химки» Талалаев поздравил с Пасхой Карпина в ответ на совет «не открывать рот»

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев в ответ на слова Валерия Карпина, который возглавляет «Ростов», пожелал в своих социальных сетях добра и поздравил с Пасхой.

Талалаев после гостевого ничейного матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» в саркастической форме высказался о ростовском нападающем Николае Комличенко. Карпин, в свою очередь, после матча с «Зенитом» посоветовал подмосковному тренеру «не открывать рот».

Тренер «Химки» в своих социальных сетях поздравил всех со Светлой Пасхой. Вместе с тем Талалаев поздравил и Карпина и пожелал ему добра.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин сожалеет о своих словах о готовности уволиться из сборной.
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