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Петербуржца оштрафовали за ложное сообщение о бомбардировке Исаакиевского собора

Общество
Петербуржца оштрафовали за ложное сообщение о бомбардировке Исаакиевского собора

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала о наказании местного жителя за ложный вызов экстренных служб.

По данным пресс-службы, мужчина позвонил в службу 112 и начал уверять, что получил от неизвестного субъекта информации о том, что в течение часа может произойти бомбардировка, целью которой является уничтожение Исаакиевского собора управляемой бомбой.

Следователи выяснили, что никто со звонившим паникером на эту тему не связывался. К тому же он раньше уже привлекался к ответственности за ложную информацию. Суд приговорил фантазера к выплате штрафа в размере одной тысячи рублей.
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