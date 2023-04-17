Петербуржца оштрафовали за ложное сообщение о бомбардировке Исаакиевского собора

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала о наказании местного жителя за ложный вызов экстренных служб.
По данным пресс-службы, мужчина позвонил в службу 112 и начал уверять, что получил от неизвестного субъекта информации о том, что в течение часа может произойти бомбардировка, целью которой является уничтожение Исаакиевского собора управляемой бомбой.
Следователи выяснили, что никто со звонившим паникером на эту тему не связывался. К тому же он раньше уже привлекался к ответственности за ложную информацию. Суд приговорил фантазера к выплате штрафа в размере одной тысячи рублей.