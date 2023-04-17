Петербургские правоохранители проводят проверку после массового ДТП с участием фуры в Выборгском районе

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на севере Санкт-Петербурга с участием грузовика и 9 машин. Подробностями произошедшего поделился начальник УИиОС ГУ МВД России по региону Вячеслав Степченко.
По имеющейся информации, транспортные средства столкнулись на пересечении Комендантского проспекта и улицы Легковая в понедельник в 11:05. При этом травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
В настоящее время один из участников аварии находится в больнице в тяжелом состоянии. У остальных госпитализированных диагностированы ранения средней степени тяжести.
Как сообщалось ранее, поврежденные фурой автомобили перегородили движение в обе стороны. В результате на трассе образовалась длинная пробка.