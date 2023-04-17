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Правительство РФ расширило список организаций, оценивающих актуальность технологий в рамках СПИК

Общество
Правительство РФ расширило список организаций, оценивающих актуальность технологий в рамках СПИК

Правительство России увеличило число научных организаций, которые передают инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече со своими заместителями.

По словам главы кабмина, правительство рассчитывает, что эти меры поспособствуют активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, в результате чего произойдет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и для экспорта.

Теперь в перечень организаций войдут десять структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий.

Ранее Председатель Правительства подписал постановление о расширении списка детских товаров с пониженной ставкой НДС.
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