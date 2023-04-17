Правительство РФ расширило список организаций, оценивающих актуальность технологий в рамках СПИК

Правительство России увеличило число научных организаций, которые передают инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече со своими заместителями.
По словам главы кабмина, правительство рассчитывает, что эти меры поспособствуют активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, в результате чего произойдет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и для экспорта.
Теперь в перечень организаций войдут десять структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий.
Ранее Председатель Правительства подписал постановление о расширении списка детских товаров с пониженной ставкой НДС.