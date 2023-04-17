Шесть победителей конкурса грантов в Новом Уренгое в совокупности получили более 1,5 млн рублей

Конкурс грантов «Конвейер проектов» является одним из главных событий молодежного форума «ГРЕЛКА 48». По инициативе главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, грантовый фонд с прошлого года увеличили в 11 раз до 1 650 000 рублей. На участие в проекте было принято 32 заявки.