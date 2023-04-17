Шесть победителей конкурса грантов в Новом Уренгое в совокупности получили более 1,5 млн рублей

Молодежь Нового Уренгоя получит поддержку на реализацию проектов благодаря участию в конкурсе грантов «Конвейер проектов». Об этом сообщает «Север-пресс».
Конкурс грантов «Конвейер проектов» является одним из главных событий молодежного форума «ГРЕЛКА 48». По инициативе главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, грантовый фонд с прошлого года увеличили в 11 раз до 1 650 000 рублей. На участие в проекте было принято 32 заявки.
Победители получат денежные суммы на проекты «Кинопарк» – Александр Григорьев, «Кадр НУР» – Арзу Сафарова, «Универсальный солдат Ямала» — Равшан Джавадов, «Проект PDVL» –, Василий Карасев, «Следж-хоккей» – Геннадий Исаев, «25 кадр» – Расул Хамутаев и Андрей Еленов.
Ранее в Новом Уренгое открылся первый региональный турнир по танцам на колясках.