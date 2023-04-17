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Военная делегация КНР посетила академию Генерального штаба вооруженных сил России

Политика
Военная делегация КНР посетила академию Генерального штаба вооруженных сил России

Военная делегация КНР во главе с министром обороны Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Делегация ознакомилась со структурой военного вуза и учебно материальной базой. Кроме того, китайская сторона оценила организацию образовательного процесса.

«Китайская делегация также посетила музей академии», — добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу в общении с президентом РФ Владимиром Путиным оценил взаимоотношения двух стран. Он указал, что современные отношения превосходят военно-политические союзы периода холодной войны
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