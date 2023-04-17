«Беглову не место в Санкт-Петербурге»: Пригожин поддержал петицию об отставке губернатора

Женщины и мужчины, старики и молодежь, либералы и радикальные патриоты сошлись во мнении, что губернатору Александру Беглову не место в Петербурге, заявил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя петицию об увольнении градоначальника.
По словам бизнесмена, группа молодых ребят из «Города перемен» обнародовала в своем Telegram-канале петицию за снятие Беглова с должности губернатора Санкт-Петербурга.
«В Петербурге есть мужчины и есть женщины, есть старики и есть молодежь, есть либералы и есть радикальные патриоты, но все они схожи в одном мнении — Беглову не место в Санкт-Петербурге. И поэтому я считаю, молодцы ребята, я за то, чтобы сняли Беглова и прошу всех поддержать их петицию», — подчеркнул Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Согласно тексту петиции, активисты движения «Петербург — Город Перемен» призвали российского президента Владимира Путина отправить петербургского губернатора Александра Беглова в отставку. По словам представителей организации, действующие городские власти не смогли реализовать ни одну реформу, а в Петербурге из-за действий команды Беглова сформировался дефицит социальной инфраструктуры.
В Telegram-канале движения «Петербург – Город Перемен» также появился опрос, в котором у жителей спросили, поддерживают ли они отставку Беглова.
Пригожин ранее обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий Александра Беглова. По словам предпринимателя, под руководством нынешнего губернатора Петербурга в городе не решаются системные проблемы.