Песков разъяснил слова президента России о возможности задействовать ВМФ страны в любых конфликтах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, чем обусловлены слова президента России Владимира Путина о возможности использования ВМФ страны в конфликтах на любых направлениях.
Он указал на конфликтный потенциал неподалеку от российских границ. По словам Пескова, обстановка по многим направлениям весьма неспокойна.
«Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно об этом шла речь», — добавил официальный представитель Кремля.
Сегодня есть ясные приоритеты применения ВС России, прежде всего это касается украинского направления, однако задачи развития флота никто не отменял, ранее заявил президент РФ во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.