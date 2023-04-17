«Причиняет боль»: зрители из США резко раскритиковали советский фильм «Морозко»

Фильм Александра Роу «Морозко» стал классическим для отечественного кинематографа. Однако в США зрители негативно отреагировали на ленту. Некоторые назвали его «телепузиками под кислотой, с большим количеством снега» и отметили, что он причиняет боль.
В рейтинге IMBD «Морозко» получил всего 6,3 балла. Большинство отзывов от аудитории можно назвать гневными. Часть пользователей заметили, что фильм якобы учит делить людей на «привлекательных» и «не привлекательных».
Некоторые подчеркнули, что этот фильм может негативно влиять на психику человека. Они отметили волшебные грибы, гуляющие деревья, «карликов-убийц» и других персонажей.
«Просмотр этого фильма приведет к потере вменяемости и моторных навыков», – отметил один из зрителей.
Как сообщает портал Sport24, причина заключается в разнице культур. Тем, кто не знает особенностей славянской ментальности картина может показаться нелепой и страшной.
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