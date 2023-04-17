Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине идет подготовка к передаче Польше западных регионов страны. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
Украинский политик заявил, что руководство батальона «Азов»✱ (экстремистская организация, запрещена в РФ) перебралось в Ивано-Франковскую область. Кроме того, украинский олигарх Игорь Коломойский со своей семьей давно живет на «Буковеле» — горнолыжном курорте на западе страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский проводит много времени в Польше.
Кива считает, что Украина перестанет существовать в сентябре. В офисе Зеленского понимают, что весеннее контрнаступление ВСУ будет провальным. Однако эта кампания должна позволить выиграть киевскому режиму два-три месяца перед переездом в Варшаву. Слова политика приводит Общественная Служба Новостей.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что намерен остановить «российский империализм».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация