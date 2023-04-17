Экс-депутат Рады Илья Кива: Украина прекратит свое существование в сентябре

Украинский политик заявил, что руководство батальона «Азов»✱ (экстремистская организация, запрещена в РФ) перебралось в Ивано-Франковскую область. Кроме того, украинский олигарх Игорь Коломойский со своей семьей давно живет на «Буковеле» — горнолыжном курорте на западе страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский проводит много времени в Польше.