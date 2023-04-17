«Не убить прямо завтра без газовой камеры»: политолог Вадим Авва объяснил отношение к русскому языку в Литве

Зачем властям Литвы подрастающие граждане, которые владеют русским языком, и почему литовские дети чаще других выбирают его для изучения, объяснил корреспонденту ФАН тележурналист, публицист, политолог Вадим Авва.
Советник президента Литвы Иоланта Урбанович надеется, что литовские школьники будут продолжать изучать русский язык. Ранее в стране добивались роста числа изучающих польский язык в качестве второго иностранного. Между тем шестиклассники, выбирая язык в рамках этой дисциплины, по-прежнему отдают предпочтение русскому. Немецкий язык учащихся школ выбирают втрое реже.
По мнению Вадима Аввы, ничего удивительного в таком раскладе нет: все обусловлено экономическими причинами.
«Политический нарратив, направленный на уничтожение всего русского, как был, так и остается в силе. Но есть некие реалии, которые диктуют условия. То есть если вы завтра решите, что у вас все дети в стране учат хинди, то чтобы обеспечить это изучение, должны быть учебники, разработки, методики и, главное, педагоги. Поэтому литовская политическая элита как заявляла, что важен польский и не важен русский, так, в целом, и продолжит эту политику. А вот заявление Урбанович говорит, что учителя, которые учат русскому, есть, а других учителей просто нет», — отметил политолог.
Вот почему дети стоят перед простым выбором и делают его во многом, особенно если говорить о реалиях сельских школ, из того, что есть, считает эксперт. Нередко там просто нет другого учителя по иностранным языкам, нет того, кто научит французскому, немецкому или еще какому-нибудь.
«Превалирование русского и немецкого языков связано с элементарной экономикой, то есть о транзите товаров с Востока на Запад, из России в Германию, что в данной политической ситуации является главным запретом. Но реальность остается. И поэтому литовский школьник либо связывает свою жизнь с возможностью заработать на Востоке, либо с возможностью заработать в Европе, в Германии (потому что она богаче других). Эта ситуация типична не только для Литвы — абсолютно такая же реальность в Латвии (в Эстонии несколько другой расклад: эстонцы по языку ближе к финнам и рынок у них, во многом, один). Так что заявление советника литовского лидера не говорит о смягчении позиции — оно говорит о невозможности все убить прямо завтра без использования газовых камер», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее Вадим Авва прокомментировал решение президента об увольнении послов в Латвии и Эстонии.