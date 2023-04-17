«Не убить прямо завтра без газовой камеры»: политолог Вадим Авва объяснил отношение к русскому языку в Литве

Вот почему дети стоят перед простым выбором и делают его во многом, особенно если говорить о реалиях сельских школ, из того, что есть, считает эксперт. Нередко там просто нет другого учителя по иностранным языкам, нет того, кто научит французскому, немецкому или еще какому-нибудь.