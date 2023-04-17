Житель башкирского села жестоко убил собаку соседки за якобы съеденную псом курицу

Житель села Чуваш-Кубово в Башкирии лопатой зарубил хаски за то, что собака якобы съела его курицу, сообщает Telegram-канал SHOT.
Хозяйка питомца блогер Валерия Васильева сказала, что хаски случайно вырвался из вольера в сторону соседского участка. Там, как утверждает обвиняемый, собака съела курицу. И за это сосед забил ее до смерти острой частью лопаты. Потом он положил тело собаки в пакет и выбросил в канаву. Судебно-медицинская экспертиза подтверждила, что животное умерло от множественных ран.
Васильева заявила, что хаски не сделал ничего такого, за что можно было бы убить его. По словам блогера, обвиняемый не боится ответственности и утверждает, что ему ничего, кроме штрафа, не грозит. Хозяйка написала заявление в полицию.
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