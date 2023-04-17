Житель башкирского села жестоко убил собаку соседки за якобы съеденную псом курицу

Хозяйка питомца блогер Валерия Васильева сказала, что хаски случайно вырвался из вольера в сторону соседского участка. Там, как утверждает обвиняемый, собака съела курицу. И за это сосед забил ее до смерти острой частью лопаты. Потом он положил тело собаки в пакет и выбросил в канаву. Судебно-медицинская экспертиза подтверждила, что животное умерло от множественных ран.