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Цена на нефть марки Urals вышла на комфортный для российского бюджета уровень

Экономика
Цена на нефть марки Urals вышла на комфортный для российского бюджета уровень

Цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в рублевом выражении впервые с августа 2022 года поднялась выше 5 тысяч рублей за баррель. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев указал, что это, несомненно, связано с новым курсом ОПЕК+.

В беседе с ИА «Новороссия» эксперт отметил, что прошлая неделя вообще выдалась удачной для российских котировок. Даже с учетом корректировок и снижения цены к закрытию торгов до 5 030 рублей за баррель, это все равно на 3,2% выше значений недельной давности и в полтора раза выше локального минуса, который был установлен месяц назад.

Кроме того, российская нефть Brent также выросла в цене на 2% по сравнению с торгами недельной давности. Аналитик связывает такую динамику с решением ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти с мая 2023 года. Эксперт заметил, что если инфляция и банковский кризис в США не дадут доллару укрепиться, следует ждать и дальнейшего повышения цен на нефть.
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