Цена на нефть марки Urals вышла на комфортный для российского бюджета уровень

Цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в рублевом выражении впервые с августа 2022 года поднялась выше 5 тысяч рублей за баррель. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев указал, что это, несомненно, связано с новым курсом ОПЕК+.
В беседе с ИА «Новороссия» эксперт отметил, что прошлая неделя вообще выдалась удачной для российских котировок. Даже с учетом корректировок и снижения цены к закрытию торгов до 5 030 рублей за баррель, это все равно на 3,2% выше значений недельной давности и в полтора раза выше локального минуса, который был установлен месяц назад.
Кроме того, российская нефть Brent также выросла в цене на 2% по сравнению с торгами недельной давности. Аналитик связывает такую динамику с решением ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти с мая 2023 года. Эксперт заметил, что если инфляция и банковский кризис в США не дадут доллару укрепиться, следует ждать и дальнейшего повышения цен на нефть.