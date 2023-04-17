Цена на нефть марки Urals вышла на комфортный для российского бюджета уровень

В беседе с ИА «Новороссия» эксперт отметил, что прошлая неделя вообще выдалась удачной для российских котировок. Даже с учетом корректировок и снижения цены к закрытию торгов до 5 030 рублей за баррель, это все равно на 3,2% выше значений недельной давности и в полтора раза выше локального минуса, который был установлен месяц назад.