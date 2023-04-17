Чего ни в коем случае нельзя делать в Светлый понедельник: 4 строгих запрета

Также в этот день нельзя проводить магические обряды и ритуалы, в том числе и гадания. Однако, если речь идет о поминальных молитвах, самостоятельно в эту неделю вспоминать и чтить ушедших близких, разумеется, можно. Раньше были даже специальные обряды, которые были призваны поминать усопших, но церковью это не приветствовалось. Некоторые люди до сих пор ездят на кладбище с целью провести эти благостные дни со своими близкими, но это традициями не приветствуется вдвойне.