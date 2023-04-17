Чего ни в коем случае нельзя делать в Светлый понедельник: 4 строгих запрета

Несмотря на лояльность и «праздничность» Светлого понедельника, он, как, соответственно, и вся последующая неделя, подразумевает под собой несколько строгих запретов. О них — в материале ФАН.
Запретов в Светлый понедельник не так много, как в другие церковные праздники. В этот день можно креститься, причащаться, а также мыться, стричься, делать прически, наряжаться и даже выполнять несложную работу по дому. Однако запреты все-таки есть.
1. Запрещено ругаться, злиться и неуважительно относиться к людям
Первым делом христианам стоит задуматься о доброте. На Светлой неделе категорически нельзя неуважительно относиться к другим людям, и это, пожалуй, самый главный запрет. Ругаться, злиться, а также обижаться и проявлять разные неприятные черты характера лучше не в этот раз.
Есть даже христианская легенда о том, что в эту неделю Христос и его ученики являются на землю в облике обычных людей, таким образом испытывая христиан на милосердие, щедрость и сострадание.
2. Нельзя венчаться и проводить панихиды
Обвенчаться или провести заупокойный обряд на Светлой неделе идея не самая лучшая. Сделать это просто не получится: если прийти в храм на Светлой неделе, то в проведении вышеупомянутых обрядов вам откажут. Все внимание священников в это время сосредоточено на Пасхе, и всю неделю службы в церкви будут посвящены только ей.
Также в этот день нельзя проводить магические обряды и ритуалы, в том числе и гадания. Однако, если речь идет о поминальных молитвах, самостоятельно в эту неделю вспоминать и чтить ушедших близких, разумеется, можно. Раньше были даже специальные обряды, которые были призваны поминать усопших, но церковью это не приветствовалось. Некоторые люди до сих пор ездят на кладбище с целью провести эти благостные дни со своими близкими, но это традициями не приветствуется вдвойне.
3. Нельзя посещать кладбища и унывать
Кладбищам посвящен отдельный запрет. Несмотря на то, что некоторые так делают, посещать могилы близких в Светлый понедельник не принято. Праздник считается светлым и радостным, а кладбища, как известно, навевают тоску и грусть.
Сюда же можно отнести запрет на эти не самые приятные чувства. Несмотря на то, что праздник церковный, и многие предпочитают вспомнить об умерших, унывать и печалиться в этот день запрещено. Считается, что если предаваться этим эмоциям, то человек может быть наказан за уныние — один из смертных грехов.
4. Нельзя трудиться
Еще один запрет связан с трудом. Он не самый строгий, но важный. Несмотря на понедельник, работать в этот день не рекомендуется. А если запланировать или начать какие-то серьезные и долговременные дела — есть поверье, что они могут пойти не по плану. Совет про отпуск полностью соотносится с данным запретом. Поменьше трудитесь, побольше молитесь!
При этом основная суть в том, что не стоит перетруждать себя в чем-либо. Легкий труд, такой как вышивание, готовка или несложная работа сюда не относится. Если ваш отдых подразумевает спорт или хобби — это только приветствуется. И все же надо помнить о том, чему посвящен праздник и не переусердствовать с удовольствиями. Основное время дня лучше отвести молитве, прогулкам и мыслям о высоком, или спокойному общению с близкими.
Другие церковные праздники все же несколько отличаются от Светлого понедельника. Например, в Вербное воскресенье запреты и требования к верующим куда строже. Проверить, насколько правильно вы провели этот день, можно в предшествующем материале ФАН.