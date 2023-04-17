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Российская компания выпустила защищенные устройства на базе отечественной ОС «Аврора»

Технологии
Российская компания выпустила защищенные устройства на базе отечественной ОС «Аврора»

Компания из России F+ tech создала защищенное мобильное рабочее место на базе российской операционной системы «Аврора», сообщили в пресс-службе разработчика ОС. Устройства собираются на территории Российской Федерации.

Сообщается, что доступ к рабочему месту реализован в виде смартфона и планшета. Работа над проектом осуществлялась совместно со специалистами компаний «Лаборатория Касперского», «Открытая мобильная платформа» и «МойОфис».

«Программно-аппаратный комплекс (ПАК) работает под управлением ОС Аврора и предназначен для сотрудников государственных организаций и крупных коммерческих предприятий, которым требуется работа с документами в безопасной корпоративной среде», — говорится в сообщении.

Ранее российские разработчики ПО сообщили о предоставлении коллегам из африканских стран исходных кодов своих программных продуктов.
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