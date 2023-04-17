Вооруженные силы Буркина-Фасо начали совместную с армией Мали контртеррористическую операцию

Уагадугу, 17 апреля. Власти Буркина-Фасо мобилизовали более 800 военнослужащих и Добровольцев в защиту Отечества (VDP) для проведения совместной с Вооруженными силами Мали (FAMa) операции по ликвидации членов бандформирования «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM), связанного с террористической организацией «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ).
Акция направлена на восстановление контроля над ранее захваченными населенными пунктами и уничтожение всех членов радикальной группировки. Командование подразделениями взял на себя капитан республиканской армии с позывным Лев.
Глава операции отметил, что бойцы устраняют все попытки помешать проведению запланированных мероприятий. Он рассказал о ликвидации трех разведчиков бандформирования, которые намеревались передать информацию о составе отрядов руководству группировки.
Ранее глава правительства Мали встретился с представителями Буркина-Фасо для обсуждения перспектив создания федерации двух государств. Основными вопросами переговоров стали аспекты административно-территориального деления стран и общие проекты в сфере безопасности.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация