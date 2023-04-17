Вооруженные силы Буркина-Фасо начали совместную с армией Мали контртеррористическую операцию

Уагадугу, 17 апреля. Власти Буркина-Фасо мобилизовали более 800 военнослужащих и Добровольцев в защиту Отечества (VDP) для проведения совместной с Вооруженными силами Мали (FAMa) операции по ликвидации членов бандформирования «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM), связанного с террористической организацией «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ).