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Появились кадры пожара на Бережковской набережной в центре Москвы

Происшествия
Появились кадры пожара на Бережковской набережной в центре Москвы

В кафе в центре Москвы произошел крупный пожар. ФАН публикует кадры с места происшествия. В настоящий момент возгорание удалось локализировать.

Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров, на 200 обрушилась крыша. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По данным источника, заведение работает, по большей части, с бизнес-обедами. Во время их подготовки и начался пожар, поэтому кафе не успело открыть свои деври для посетителей. Все сотрудники сразу покинули здание.

Территория полностью оцеплена. В настоящий момент на месте инцидента работают сразу восемь пожарных расчетов.

О пламени на Бережковской набережной стало известно утром 17 апреля. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
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