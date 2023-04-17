Появились кадры пожара на Бережковской набережной в центре Москвы

В кафе в центре Москвы произошел крупный пожар. ФАН публикует кадры с места происшествия. В настоящий момент возгорание удалось локализировать.
Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров, на 200 обрушилась крыша. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По данным источника, заведение работает, по большей части, с бизнес-обедами. Во время их подготовки и начался пожар, поэтому кафе не успело открыть свои деври для посетителей. Все сотрудники сразу покинули здание.
Территория полностью оцеплена. В настоящий момент на месте инцидента работают сразу восемь пожарных расчетов.
О пламени на Бережковской набережной стало известно утром 17 апреля. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.