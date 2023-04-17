Трейлер фильма «Капитан Марвел 2» побил рекорд по количеству дизлайков среди лент Marvel

Трейлер к фильму «Капитан Марвел 2» получил гневные отзывы от пользователей Сети. Ролик набрал наибольшее количество дизлайков среди всех фильмов Marvel.
Видео было опубликовано на YouTube. За все время он набрал 16 миллионов просмотров и более 612 тысяч негативных оценок зрителей. Этот показатель стал рекордным для ленты от известной кинокомпании Marvel. Ранее лидером антирейтинга был сериал «Женщина-Халк». Он собрал 555 тыс. отрицательных реакций.
По мнению пользователей, в новом трейлере создатели продемонстрировали низкое качество эффектов. Также они подчеркнули, что фильм не развивает вселенную кинокомиксов.
Стоит отметить, что Marvel также выпустит сериал «Секретное вторжение». Ранее представители компании опубликовали трейлер, в котором появился кадр с Красной площадью.