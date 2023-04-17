Трейлер фильма «Капитан Марвел 2» побил рекорд по количеству дизлайков среди лент Marvel

Видео было опубликовано на YouTube. За все время он набрал 16 миллионов просмотров и более 612 тысяч негативных оценок зрителей. Этот показатель стал рекордным для ленты от известной кинокомпании Marvel. Ранее лидером антирейтинга был сериал «Женщина-Халк». Он собрал 555 тыс. отрицательных реакций.