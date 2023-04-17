ЕАЭС намерен активизировать переговоры с Индией по соглашению о создании зоны свободной торговли

Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения вопросов по дальнейшему расширению практического сотрудничества России и Индии. Он охватывает как сферу торговли и экономики, так и культурно-образовательное направление. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимного доступа продукции на рынки двух государств.