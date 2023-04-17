ЕАЭС намерен активизировать переговоры с Индией по соглашению о создании зоны свободной торговли

Встреча главы Минпромторга — вице-премьера РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с представителями деловых кругов двух стран прошла в Нью-Дели.
Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения вопросов по дальнейшему расширению практического сотрудничества России и Индии. Он охватывает как сферу торговли и экономики, так и культурно-образовательное направление. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимного доступа продукции на рынки двух государств.
«Вместе с Евразийской экономической комиссией планируется активизировать переговоры с Индией по заключению соглашения о свободной торговле», — говорится в сообщении Минпромторга РФ.
В марте нефтекомпании из России более чем в четыре раза увеличили нефтяной экспорт в Индию по сравнению с прошлым годом. Итого — 2,14 млн барреля в сутки. Такие данные приводит исследовательская компания Kpler.