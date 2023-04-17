Newsweek: украинское контрнаступление должно начаться 30 апреля

Контрнаступление украинской армии назначено на конец текущего месяца. Киев и Вашингтон уже готовятся к проведению операции, передало американское издание Newsweek со ссылкой на попавшие в Сеть конфиденциальные документы.
В материале указано, что атака бойцов ВСУ запланирована на 30 апреля. При этом журналисты отметили, что Соединенные Штаты и их союзники активно снабжают Украину вооружениями и «смотрят в будущее».
«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — указано в публикации.
Меж тем стало известно, что с начала спецоперации Киев получил от зарубежных партнеров 45,778 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.