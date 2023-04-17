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В отношении сотрудника украинского ГП «Антонов» возбудили уголовное дело за «пророссийские публикации» в Сети

Политика
В отношении сотрудника украинского ГП «Антонов» возбудили уголовное дело за «пророссийские публикации» в Сети

Правоохранительные органы Украины завели дело против сотрудника ГП «Антонов». Мужчина в соцсетях размещал сообщения в поддержку присоединения Украины к РФ. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

В ведомстве утверждают, что работник госпредприятия «Антонов» посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На личных страницах в мессенджерах он призывал ликвидировать страну, присоединив ее к России или Чеченской Республике.

Ранее политик Алексей Арестович заявил, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к утрате территорий.
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