Глава Google Сундар Пачаи предупредил о последствиях внедрения ИИ в повседневную жизнь

Развитие и внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь может увеличить масштабы дезинформации. Об этом заявил глава корпорации Google Сундар Пичаи в интервью телеканалу CBS.
Руководитель компании указал, что ИИ сможет создать видео или новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но по факту будет ложью. В свою очередь это моет привести к серьезным последствиям.
«ИИ бросит этому вызов на более глубоком уровне. Масштаб проблемы будет намного больше», — сказал Пичаи.
Ранее стало известно, что в жители Китая массово начали терять работу из-за внедрения нейросетей. Больше всего это коснулось художников, работающих в игровой индустрии.