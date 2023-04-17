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Глава Google Сундар Пачаи предупредил о последствиях внедрения ИИ в повседневную жизнь

Технологии
Глава Google Сундар Пачаи предупредил о последствиях внедрения ИИ в повседневную жизнь

Развитие и внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь может увеличить масштабы дезинформации. Об этом заявил глава корпорации Google Сундар Пичаи в интервью телеканалу CBS.

Руководитель компании указал, что ИИ сможет создать видео или новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но по факту будет ложью. В свою очередь это моет привести к серьезным последствиям.

«ИИ бросит этому вызов на более глубоком уровне. Масштаб проблемы будет намного больше», — сказал Пичаи.

Ранее стало известно, что в жители Китая массово начали терять работу из-за внедрения нейросетей. Больше всего это коснулось художников, работающих в игровой индустрии.
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