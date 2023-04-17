Конец гегемонии США неизбежен: как Запад использует Украину для оттягивания собственного краха

Америка использует ситуацию на Украине с целью оттянуть потерю собственной гегемонии в мире. Такое мнение высказал экономист, общественный деятель, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По словам эксперта, начало спецоперации ВС РФ на Украине стало своевременной мерой.
«Я абсолютно убежден, что Украина уже была готова начать военные действия не против нас, а против республик [Донбасса], но удар был бы нанесен и по нам. Их задача была — вытащить нас на ответные действия. Причем, если бы мы дали им начать, то у нас была бы ситуация сильно хуже. Они бы частично влезли на нашу территорию», — сказал общественный деятель.
Михаил Хазин также отметил, что с помощью конфликта на Украине Вашингтон стремится сохранить лидирующие позиции на международной арене.
«Очень трудно иметь дело с людьми, у которых искажено мышление, не потому что они больные, а из-за того, что они поставили перед собой задачу любой ценой сохранить свою гегемонию. Вот, у вас проблема. Вы видите первый выход, второй, третий, четвертый. Любой нормальный человек считает: “Минимальные потери во втором варианте. Идем по нему”. У них картина такая: есть варианты один, два, три, четыре. В первых трех они теряют свою гегемонию и выкидывают их и идут по четвертому. По нему, во-первых, очень большие издержки, а во-вторых, они все равно теряют [гегемонию], но сильно позже», — пояснил собеседник.
В завершение он добавил, что выбранный Белым домом курс представляет собой заведомо провальную тактику.
«Они начали оттягивать свой конец, благополучно этим занимаются, но, разумеется, углубляя при этом кризис, и делая его необратимым», — заключил экономист.
Ранее Михаил Хазин указал на неминуемый крах Бреттон-Вудской системы. По его мнению, в настоящее время на Западе нет специалистов, способных предложить альтернативную экономическую модель.