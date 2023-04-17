Конец гегемонии США неизбежен: как Запад использует Украину для оттягивания собственного краха

Америка использует ситуацию на Украине с целью оттянуть потерю собственной гегемонии в мире. Такое мнение высказал экономист, общественный деятель, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».