Политолог Владимир Жарихин: Россия должна жестко ответить Канаде на отъем российского лайнера

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада готова передать Киеву самолет Ан-124, принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр». Ранее, в феврале 2022-го, лайнер был задержан в аэропорту Торонто. Как считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, в ответ Россия могла бы перевести в свою собственность несколько канадских самолетов.
Украинский премьер Шмыгаль, недавно посетивший Оттаву, напомнил, что Канада ввела против авиакомпании «Волга-Днепр» санкции. Напомним, Ан-124 был зафрахтован правительством Канады, и доставил из Китая в Оттаву большую партию тестов по выявлению COVID-19. Он приземлился в Торонто 27 февраля 2022-го, а уже через два часа Канада объявила о том, что закрывает небо для российских авиакомпаний. В итоге борт задержали и заявили, что «самолет будет удерживаться Канадой до завершения срока действия этого ограничения».
Ранее гендиректор российской компании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что за границей из-за санкций арестовано 13 из 357 самолетов «Аэрофлота». Он отметил, что большая часть лайнеров была заблокирована во время их технического обслуживания или вылета за рубеж. Александровский добавил, что сейчас у авиакомпании 89 лайнеров без двойной регистрации, и имеется возможность увеличить их количество.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, после отъема лайнера украинцы будут вынуждены использовать его только за границей.
«С одной стороны, странно выглядит сам факт передачи российского грузового лайнера Украине, небо над которой официально закрыто до 2029-го года. Впрочем, я думаю, он будет использоваться Киевом «без заезда» на Украину — например, этот самолет будет зарабатывать деньги на грузовых перевозках в Европе, или в той же самой Канаде», — предположил Жарихин.
По мнению политолога, Россия должна обязательно ответить на этот грабительский шаг.
«Лично я знаю, что у нашей страны есть какое-то небольшое количество самолетов канадской компании Bombardier, которые используются в основном на местных линиях. Так вот, в ответ нужно перевести штук пять этих лайнеров из лизинга в собственность Российской Федерации. Чтобы, так сказать, неповадно было и дальше проделывать такие трюки с самолетами, принадлежащими российским компаниям», — предложил аналитик.
На вопрос, могут ли последовать за таким единичным случаем ограбления россиян более массовые, Жарихин выразил большие сомнения.
«С одной стороны, этот шаг — очередной прецедент по передаче российских материальных ресурсов в пользу Украины. С другой стороны, если говорить, например, о замороженных активах ЦБ РФ в Европе на 300 миллиардов евро, то я не вижу тут прецедента. В конце концов, в России тоже есть случаи, когда некоторые западные компании уходят с нашего рынка и оставляют свое материальное имущество у нас. Кому-то выплачивают за это компенсации, а тем, кто особенно резко разрывает контракты, бывает, и вовсе ничего не выплачивают. Так что подобные процессы идут с обеих сторон, но арестов миллиардных счетов, принадлежащих западным компаниям, у нас в стране пока не зафиксировано. Так что, думаю, инцидент с отъемом Канадой самолета у «Волга-Днепр» в этом плане мало что изменит», — заключил аналитик.
Напомним, накануне журналисты польского портала Onet заявили, что, несмотря на введенные против РФ санкции, россияне продолжают летать в Европу, в том числе — над Польшей, которая закрыла для них свое небо. Поляки проанализировали воздушный трафик, и всего за сутки насчитали как минимум пять самолетов с россиянами. По данным портала Onet, все лайнеры принадлежат турецким авиакомпаниям, а больше всего рейсов — из Москвы в Стамбул и обратно.