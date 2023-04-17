Политолог Владимир Жарихин: Россия должна жестко ответить Канаде на отъем российского лайнера

Напомним, накануне журналисты польского портала Onet заявили, что, несмотря на введенные против РФ санкции, россияне продолжают летать в Европу, в том числе — над Польшей, которая закрыла для них свое небо. Поляки проанализировали воздушный трафик, и всего за сутки насчитали как минимум пять самолетов с россиянами. По данным портала Onet, все лайнеры принадлежат турецким авиакомпаниям, а больше всего рейсов — из Москвы в Стамбул и обратно.