Власти Оренбурга изменят закон о бродячих животных на фоне ситуации с растерзанным собаками мальчиком

Власти Оренбурга планируют изменить закон, связанный с бездомными животными. К такому выводу они пришли после несчастного случая с 8-летним мальчиком — его загрызли собаки.
Речь идет об инциденте, который случился накануне. Бродячие псы напали на школьника и растерзали его. Некоторые СМИ сообщают, что юный россиянин пытался убежать, но не смог.
После произошедшего, оренбургские власти планируют внести изменения в уже существующий закон о бездомных собаках, сообщает Zvezdanews. Представители региона подчеркнули, что на данный момент принято ловить собак, бирковать и выпускать. Однако такой алгоритм не решит проблему, так как пес все еще остается агрессивным и будет являться угрозой для населения.
Стоит отметить, что жители Оренбурга ранее уже не раз жаловались на бродячих животных, в том числе и на стаю, которая, по данным источников, напала на мальчика.