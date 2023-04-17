Власти Оренбурга изменят закон о бродячих животных на фоне ситуации с растерзанным собаками мальчиком

После произошедшего, оренбургские власти планируют внести изменения в уже существующий закон о бездомных собаках, сообщает Zvezdanews. Представители региона подчеркнули, что на данный момент принято ловить собак, бирковать и выпускать. Однако такой алгоритм не решит проблему, так как пес все еще остается агрессивным и будет являться угрозой для населения.