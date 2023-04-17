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Около 100 предприятий в Москве построят раньше срока благодаря «зеленому коридору»

Экономика
Около 100 предприятий в Москве построят раньше срока благодаря «зеленому коридору»

В Москве раньше заявленных сроков будет возведено порядка ста новых заводов. Это станет возможным благодаря использованию «зеленого коридора».

По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, в феврале 2023 года был объявлен «зеленый коридор» для проектов строительства предприятий, которые будут иметь площадь от полутора тысяч квадратных метров, передает «Агентство Бизнес Новостей».

Московский градоначальник отметил, что столичное правительство активно поддерживает импортозамещение в городе. Поэтому власти содействуют строительству промышленно-производственных объектов и разъясняют инвесторам возможности параллельного решения дополнительных задач.
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