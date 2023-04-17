Минпросвещения России: подготовка IT-специалистов не отвечает вызовам рынка труда

Министерство посвящения РФ собирает заявки на создание кластеров в IT-сфере.Об этом заявила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Марина Софронова.
Омбудсмен подчеркивает, что по многим специальностям обучение в системе профобразования ведется до пяти лет. По мнению Минпросвещения, данный подход для подготовки IT-специалистов не соответствует современным тенденциям.
Софронова добавила, что министерство запустило набор заявок на создание кластеров в IT-сфере в рамках проекта «Профессионалитет». По шести образовательным программам заявки уже были поданы.
Ранее Минпросвещения России сообщило о намерении разработать норматив для штатной численности психологов в школах. Планируется, что на одного специалиста будет приходиться 300 и 500 подростков.