Разведка США тщательно следит за ситуацией вокруг Бахмута (Артемовска). Соответствующей информацией поделился журнал Newsweek. По мнению американских властей, когда Россия возьмет город, — это станет «психологическим ударом» для Киева.
ВСУ теряют в Бахмуте (Артемовске) до 450 человек в день, ранее сообщил аналитик ЧВК «Вагнер». Штурмовые подразделения «оркестра» продолжают атаковать противника, отступившего в западные кварталы города.
За прошедший год с момента вступления ЧВК «Вагнер» в СВО, значительно выросла роль компании как в спецоперации, так и в российском обществе. Штурмовики успешно провели ряд сложнейших военных операций, вскрыв первую линию обороны ВСУ в Попасной, а затем навязав «бахмутскую мясорубку» в крупнейшем сражении со времен Великой Отечественной.