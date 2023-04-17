Newsweek: потеря Бахмута станет психологическим ударом для Киева

За прошедший год с момента вступления ЧВК «Вагнер» в СВО, значительно выросла роль компании как в спецоперации, так и в российском обществе. Штурмовики успешно провели ряд сложнейших военных операций, вскрыв первую линию обороны ВСУ в Попасной, а затем навязав «бахмутскую мясорубку» в крупнейшем сражении со времен Великой Отечественной.