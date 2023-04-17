Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Newsweek: потеря Бахмута станет психологическим ударом для Киева

Армия
Newsweek: потеря Бахмута станет психологическим ударом для Киева

Разведка США тщательно следит за ситуацией вокруг Бахмута (Артемовска). Соответствующей информацией поделился журнал Newsweek. По мнению американских властей, когда Россия возьмет город, — это станет «психологическим ударом» для Киева.

ВСУ теряют в Бахмуте (Артемовске) до 450 человек в день, ранее сообщил аналитик ЧВК «Вагнер». Штурмовые подразделения «оркестра» продолжают атаковать противника, отступившего в западные кварталы города.

За прошедший год с момента вступления ЧВК «Вагнер» в СВО, значительно выросла роль компании как в спецоперации, так и в российском обществе. Штурмовики успешно провели ряд сложнейших военных операций, вскрыв первую линию обороны ВСУ в Попасной, а затем навязав «бахмутскую мясорубку» в крупнейшем сражении со времен Великой Отечественной.
чвк вагнер американская разведка бахмут артемовск психологический удар киев всу
Военкоры ФАН