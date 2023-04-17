Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее 17-летняя дочь хочет уехать из страны

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой мечтает уехать за границу. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на интервью артистки. Ради этого она выучила другой язык.
По словам танцовщицы, 17-летняя Ариадна хочет поступить во французский университет. Ради этого девушка выучила иностранный язык и в прошлом году посетила европейскую республику.
«Цель дочери – поступить в Сорбонну. Впрочем, окончательно Ариша еще не определилась — возможно, она все же выберет МГИМО», — отметила балерина.
При этом Волочкова с гордостью отметила самостоятельность и целеустремленность наследницы, передал портал Teleprogramma.pro. Между родственницами сложились прекрасные отношения, несмотря на раздельную жизнь.
Ранее стало известно, как танцовщица отмечает Пасху. Из слов артистки следует, что она старается больше общаться с близкими людьми.