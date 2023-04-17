«Для них важна медийная победа»: военный эксперт Простаков рассказал о цели ВСУ в Артемовске

Военный эксперт Сергей Простаков считает, что «киевский режим проводит повальную мобилизацию». Поэтому в том, что у ВСУ есть «живая сила» для действий в нескольких направлениях «можно не сомневаться». Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ФАН.