«Для них важна медийная победа»: военный эксперт Простаков рассказал о цели ВСУ в Артемовске

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают атаковать противника, отступившего в западные кварталы города Бахмут. Один из «музыкантов» рассказал о том, что происходит на данном направлении. Видеозапись появилась в Telegram-канале военного журналиста Александра Симонова «Позывной Брюс».
Человека, чье лицо на видео скрыто, Симонов называет аналитиком ЧВК «Вагнер». Он в подробностях рассказывает о том, как украинская армия готовится к контрудару.
«По состоянию на 16 апреля текущего года противник в зоне ответственности ЧВК «Вагнер» сосредоточил группировку общим количеством до 80 тысяч военнослужащих, и проводит мероприятия по формированию ударных группировок», — сообщил аналитик.
Военный эксперт Сергей Простаков считает, что «киевский режим проводит повальную мобилизацию». Поэтому в том, что у ВСУ есть «живая сила» для действий в нескольких направлениях «можно не сомневаться». Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ФАН.
«Участок противостояния под Бахмутом вряд ли можно считать стратегически самым важным. Однако город приобрел огромное символическое значение, особенно стараниями украинских пропагандистов. И на успех на данном направлении Киев действительно может отправить серьезные силы, пытаясь достичь кроме военной, еще и громкой медийной победы», – считает Сергей Простаков.
По мнению военного эксперта, в случае поражения, ВСУ потеряют больше с точки зрения «медийности».
«Тем не менее, под Бахмутом ВСУ ждут логистические проблемы, стойкость и мужество ЧВК "Вагнер". Никому не гарантирована победа, но на Бахмутском направлении в случае неудачи Киев потеряет и в медийном аспекте, который сам Зеленский (Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) явно считает одним из важнейших. Пока же украинские военные потеряли под Бахмутом несоизмеримо много по сравнению с достигнутыми результатами», – заключил Простаков.
Ранее ФАН писал, что боец ЧВК «Вагнер» сообщил о взятии в плен 12 боевиков ВСУ в Бахмуте.