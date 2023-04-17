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В Краснодаре мать жестоко избила родную дочь в лифте многоквартирного дома

Происшествия
В Краснодаре мать жестоко избила родную дочь в лифте многоквартирного дома

В лифте многоквартирного дома города Краснодар мать жестоко избила собственную дочь, сообщает Telegram-канал «Kub Mash». Женщина попала в объектив камеры видеонаблюдения в лифте дома.

Она била свою дочь головой о зеркало, душила ее и таскала за волосы. После женщина потянула ребенка за хвост и выволокла ее из лифта.

По словам соседей, в семье двое детей — сын и дочь. Жильцы дома утверждают, что девочку часто бьют ее родители. О действиях по отношению к мальчику пока ничего известно.

Ранее сообщалось о том, что петербургский водитель избил блогера из Москвы за нецензурные высказывания в адрес его матери.
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