В Краснодаре мать жестоко избила родную дочь в лифте многоквартирного дома

В лифте многоквартирного дома города Краснодар мать жестоко избила собственную дочь, сообщает Telegram-канал «Kub Mash». Женщина попала в объектив камеры видеонаблюдения в лифте дома.
Она била свою дочь головой о зеркало, душила ее и таскала за волосы. После женщина потянула ребенка за хвост и выволокла ее из лифта.
По словам соседей, в семье двое детей — сын и дочь. Жильцы дома утверждают, что девочку часто бьют ее родители. О действиях по отношению к мальчику пока ничего известно.
Ранее сообщалось о том, что петербургский водитель избил блогера из Москвы за нецензурные высказывания в адрес его матери.