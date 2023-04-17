На севере Петербурга фура снесла восемь автомобилей

ДТП с участием фуры произошло в Петербурге на пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей. В результате массовой аварии восемь машин оказались разбиты, об этом сообщает «Мегаполис».
Известно, что пострадавшие легковые автомобили перегородили движение в обе стороны. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка.
Сообщается, что несмотря на такую жуткую аварию, все участники ДТП живы. Информации о том есть ли пострадавшие и в каком они состоянии пока нет.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уже работают на месте происшествия. Ими будет проведена проверка всех деталей и обстоятельств случившегося.
Ранее появилась видеозапись с места ДТП с участием двух иномарок в Невском районе Петербурга.