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На севере Петербурга фура снесла восемь автомобилей

Происшествия
На севере Петербурга фура снесла восемь автомобилей

ДТП с участием фуры произошло в Петербурге на пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей. В результате массовой аварии восемь машин оказались разбиты, об этом сообщает «Мегаполис».

Известно, что пострадавшие легковые автомобили перегородили движение в обе стороны. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка.

Сообщается, что несмотря на такую жуткую аварию, все участники ДТП живы. Информации о том есть ли пострадавшие и в каком они состоянии пока нет.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уже работают на месте происшествия. Ими будет проведена проверка всех деталей и обстоятельств случившегося.

Ранее появилась видеозапись с места ДТП с участием двух иномарок в Невском районе Петербурга.
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