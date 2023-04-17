Высокая инфляция вынудила турецких экономистов задуматься о выпуске новых банкнот

Турецкие экономисты инициировали идею выпустить банкноты номиналом в 500 и 1000 лир, так как уровень инфляции стал очень высоким. Об этом сообщает «Профиль».
На сегодняшний день инфляция в Турции составляет около 50%. В такой ситуации банкноты в 200 лир потеряли 647% своей стоимости с 2009 года.
«За потребительскую корзину, которая в то время была наполнена на 200 TL, сегодня нужно заплатить 1495 TL (больше $77)», – отмечает издание.
Эксперты подчеркнули, что разница в количестве в обращении банкнот последних лет является показателем высокой инфляции. Если в марте 2022 года купюр в 200 лир насчитывалось 536 млн, то в том же месяце этого года — 1,77 млрд.
Ранее турецкий статистический институт заявил о снижении уровня инфляции до 50%.