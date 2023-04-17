Посол США Линн Трейси даст пояснения Госдуме РФ по поводу биолабораторий

Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Дата заседания намечена на 18 апреля. Депутаты обсудят ситуацию с исполнением закона об иностранных агентах и контроль работы иностранных организаций на территории России, добавили в пресс-службе комиссии.