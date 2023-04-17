Посол США Линн Трейси даст пояснения Госдуме РФ по поводу биолабораторий

Американского посла в РФ Линн Трейси попросили дать пояснения по поводу американских биологических лабораторий. Для решения вопроса дипломата пригласили на заседание комиссии Государственной думы.
Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Дата заседания намечена на 18 апреля. Депутаты обсудят ситуацию с исполнением закона об иностранных агентах и контроль работы иностранных организаций на территории России, добавили в пресс-службе комиссии.
Ранее МИД КНР призвал Вашингтон объяснить свои военно-биологические исследования на территории других стран.