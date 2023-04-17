Собаководы и их питомцы приняли участие в соревнованиях в Москве

В Битцевском лесу прошел самый необычный и милый спортивный кросс «Быстрый пес». Более 200 четвероногих разных пород вышли на старт вместе с хозяевами и преодолели двухкилометровую дистанцию.
«Быстрый пес» — традиционные соревнования, которые проводятся в столице уже в девятый раз. Владельцы собак и их хвостатые питомцы дружно преодолели маршрут. Формат кросса подразумевал раздельные старты: группы приступали к преодолению дистанции по очереди. Согласно правилам, собака должна была находится на поводке на протяжении всего забега. Мероприятие принесло массу удовольствия как хозяевам, так и четвероногим спортсменам.
«Это очень классная идея, потому что таких забегов не так много происходит. С собакой бегаем регулярно, хочется вырваться на свободу и со всеми побегать», — поделился участник кросса Виталий.
Спортивные достижения здесь не главное, однако победителей и призеров определяли по личному времени. Все участники получили памятный значок на финише.
«Главное, чтобы был хороший контакт с собакой: когда собака счастлива, счастлив и хозяин. Наш результат — отличное настроение собаки и хозяйки», — отметила другая участница Екатерина.
«Быстрый пес» — это свежий воздух и душевная семейная атмосфера, полюбившаяся бегунам. Победителем забега среди мужчин стал Сергей Носов, который преодолел дистанцию за 6 минут 49 секунд. В женском зачете выиграла Алина Ромашова с результатом в 6 минут 50 секунд. Все полученные от участников средства передали на благотворительность в помощь бездомным животным.