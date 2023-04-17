Собаководы и их питомцы приняли участие в соревнованиях в Москве

«Быстрый пес» — традиционные соревнования, которые проводятся в столице уже в девятый раз. Владельцы собак и их хвостатые питомцы дружно преодолели маршрут. Формат кросса подразумевал раздельные старты: группы приступали к преодолению дистанции по очереди. Согласно правилам, собака должна была находится на поводке на протяжении всего забега. Мероприятие принесло массу удовольствия как хозяевам, так и четвероногим спортсменам.