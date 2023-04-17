Минюст Бали предупредил российских туристов о запрете на работу в Индонезии

Отделение Минюста и прав человека на Бали разместили вдоль дорог рекламные щиты с надписями на русском языке, предупреждающие о запрете работы в Индонезии по туристическим визам. Об этом сообщил местный портал Kompas.
Руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита пояснил, что данный шаг является обращением к иностранным туристам. Он указал, что иностранные граждане не могут работать в Индонезии.
«Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд», — пояснил Треснадита.
Появление на рекламных щитах надписи на Русском языке связано с большим потоком туристов из РФ. Планируется, что так путешественники смогут легко понять обращение.
Ранее власти Кипра пригрозили туристам штрафом или тюремным заключением за употребление на территории страны веселящего газа. Само же средство также попало под запрет на территории государства.