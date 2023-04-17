Житель Тюмени разводит перепелов прямо у себя в квартире

Тюменцы пишут, что уже четыре года, с тех пор, как сосед занялся разведением перепелов в промышленных масштабах, они живут в антисанитарных условиях. Мухи появляются в огромных количествах, привлеченные обильным птичьим пометом, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». Соседи пытались бороться с насекомыми, но безуспешно: дезинсекция не справляется с их нашествием.