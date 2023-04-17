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Житель Тюмени разводит перепелов прямо у себя в квартире

Общество

Жители одного из многоквартирных домов в центре Тюмени жалуются в социальных сетях на соседа, который у себя дома разводит перепелов. Дом из-за этого переживает настоящее нашествие мух.

Житель Тюмени разводит перепелов прямо у себя в квартире

Тюменцы пишут, что уже четыре года, с тех пор, как сосед занялся разведением перепелов в промышленных масштабах, они живут в антисанитарных условиях. Мухи появляются в огромных количествах, привлеченные обильным птичьим пометом, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». Соседи пытались бороться с насекомыми, но безуспешно: дезинсекция не справляется с их нашествием.

Жильцы дома жалуются на укусы мух, которые вызывают гематомы. Кроме того, на этаже, где расположена квартира, в которой содержатся перепела, стоит отвратительный запах. Специалисты местного Роспотребнадзора советуют недовольным соседям обратиться в суд.
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