ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, который планировал теракты в Москве и Новосибирске

Сотрудниками ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей «Исламского государства»✱ (запрещенная в России террористическая организация).
По данным ведомства, он планировал диверсии и теракты. В частности, злоумышленник намеревался применить взрывчатку в Московском регионе и Новосибирске. Его целями были места массового скопления людей и объекты РЖД, говорится в сообщении ФСБ РФ.
Сотрудники Северо-западного таможенного управления и УФСБ по Петербургу и Ленобласти ранее пресекли ввоз крупной партии наркотиков в Россию из ЕС. Контрабандисты пытались переправить через границу около 800 кг вещества в грузовике.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация