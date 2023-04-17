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ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, который планировал теракты в Москве и Новосибирске

Общество
ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, который планировал теракты в Москве и Новосибирске

Сотрудниками ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей «Исламского государства»✱ (запрещенная в России террористическая организация).

По данным ведомства, он планировал диверсии и теракты. В частности, злоумышленник намеревался применить взрывчатку в Московском регионе и Новосибирске. Его целями были места массового скопления людей и объекты РЖД, говорится в сообщении ФСБ РФ.

Сотрудники Северо-западного таможенного управления и УФСБ по Петербургу и Ленобласти ранее пресекли ввоз крупной партии наркотиков в Россию из ЕС. Контрабандисты пытались переправить через границу около 800 кг вещества в грузовике.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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