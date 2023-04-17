Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Чите

В результате ДТП погиб один из пассажиров Mitsubishi Lancer, повреждения получили водители Mitsubishi и Toyota Noah и по одному пассажиру этих машин. Выяснилось, что 30-летний виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.