Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Чите

Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю расследуют ДТП в Чите, в котором погиб человек.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на улице Ярославского. Уточняется, что автомобиль Mitsubishi Lancer внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в Toyota Noah, а потом столкнулся с Toyota Vitz, сообщает Lenta75.ru.
В результате ДТП погиб один из пассажиров Mitsubishi Lancer, повреждения получили водители Mitsubishi и Toyota Noah и по одному пассажиру этих машин. Выяснилось, что 30-летний виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.