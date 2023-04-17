BFMTV: более 60% французов не собираются отказываться от протестов против пенсионной реформы

Более половины французских граждан считают, что им стоит и дальне участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Об этом свидетельствую результаты социологического опроса, проведенного телеканалом BFMTV.
Как стало известно, отказываться от митингов не собираются свыше 60 процентов жителей республики. При этом глава государства Эммануэль Макрон уже подписал закон, который предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
На прошлой неделе демонстранты устроили массовые беспорядки в городе Ренн, забросав стражей порядка фейерверками. В свою очередь, сотрудники полиции ответили водометами и слезоточивым газом.