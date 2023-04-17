США готовы выделить Польше 4 миллиарда долларов на ядерные реакторы

Вашингтон предоставит Польше 4 миллиарда долларов для строительства малых ядерных реакторов, заявил посол США в Варшаве Марк Бзежинский. По его словам, Польша это делает для того, чтобы якобы «защититься от влияния России».
Как пишет ИноСМИ, три миллиарда Польше выделит американский банк Exim. Остальную часть суммы предоставит агентство Development Finance Corporation.
«Польше нужны новые энергетические решения, чтобы защититься от влияния России, чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики», — заявил Бзежинский на церемонии подписания договора о намерениях.
Польский концерн Orlen, исходя из соглашения, намерен возвести малый реактор BWRX-300 до 2030 года. Отмечается, что проект был создан корпорацией Hitachi Nuclear Energy.
Ранее стало известно о закрытии последних АЭС в Германии.